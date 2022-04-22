Евгения Медведева раскрыла детали откровенной фотосессии для журнала Maxim

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала участие в откровенной фотосессии для журанал Maxim. По словам фигуристки, она бы не согласилась на участие в фотосессии без одобрения близких.

«Фидбэк? Не так много я сидела в соцсетях, не было много на это времени. Но среди комментариев я бы особо ничего не выделяла. Понятно, что люди разбились на два лагеря: за и против. Ну, а какая разница (смеется)? Главное, что я получила удовольствие. Обложка получилась классной! На самом деле много позитивных отзывов. Я без одобрения близких не пошла бы. Вокруг меня только любовь, поддержка. Поддержка моего каждого шага, решения. Все позитивно», – цитирует Медведеву «Матч ТВ».

Напомним, ранее известный комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на критику фотосессии Медведевой.