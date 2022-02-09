В АРиО Татарстана объяснили, какие меры поддержки ждут от государства для отрасли

Меры господдержки в Татарстане серьезно помогают держаться на плаву многим заведениям, но сейчас, с приходом «омикрона», этих мер недостаточно и нужна дополнительная помощь. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.

«Во время локдауна нас поддержали выплатами в размере МРОТ на каждого работника. Сейчас нужно продлить эту субсидию, потому что ситуация очень плохая. Кроме того, большим вкладом в поддержку отрасли была бы отмена арендной платы хотя бы на этот тяжелый период, связанный с „омикроном“, для тех заведений, которые арендуют помещения у республики или города», — поделился собеседник.

При этом он отметил, что очень помогли меры, предпринятые исполкомом Казани, такие как льготный режим работы муниципальных парковок и бесплатное предоставление площадей для летних веранд.