Бесплатная аренда летних веранд для кафе и ресторанов обойдется Казани в 6,5 млн рублей

Третий год подряд площади для летних веранд кафе и ресторанов Казани будут предоставляться бесплатно. Это будет стоить бюджету города 6,5 млн рублей. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«Это те деньги, которые должны стать определенной помощью для предприятий ресторанной отрасли Казани в это непростое время. Также мы рассчитываем на то, что это поможет развитию бизнеса», — заявил спикер.

Он подчеркнул, что три года назад в столице республики было около 30 летних веранд, а сейчас их число уже близится к сотне.

На деловом понедельнике 7 февраля мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что режим бесплатной установки летних веранд для кафе и ресторанов татарстанской столицы продолжится и в 2022 году.