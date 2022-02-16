В Аргентине запустили систему определения коронавируса по аудиозаписи кашля

Власти столицы Аргентины Буэнос-Айреса запустили современную систему диагностики коронавируса по аудиозаписи кашля. Об этом заявил глава Правительства Буэнос-Айреса Фелипе Мигель, сообщает ТАСС.

«Буэнос-Айрес уже выявляет вероятность заражения коронавирусом по аудио в WhatsApp», — написал Мигель в своем Twitter.

Система была создана с использованием искусственного интеллекта. Сейчас ее точность уже составляет около 86%.

Все желающие пройти диагностику кашля на предмет коронавирусной инфекции могут написать официальному боту Правительства Буэнос-Айреса в мессенджере WhatsApp.

В России также продолжают повышать охват населения тестированием на коронавирусную инфекцию.

В январе была зарегистрирована первая тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса, который сегодня выявлен во всех российских регионах. Разработка принадлежит Федеральному медико-биологического агентству.