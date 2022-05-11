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Ру Тат
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Строительство
11 мая 2022  16:28
Эльвира Зайнулина

В казанском поселке Аракчино построят свыше 800 тыс. кв. метров жилья

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В Кировском районе Казани выделили территорию для строительства 800 тыс. кв. метров жилья. Участок находится в районе поселка Аракчино и носит неофициальное название «Серебряный бор». 

«Эта территория будет пользоваться спросом по нескольким причинам. Во-первых, огромную роль сыграет экологическая составляющая. Во-вторых, решена транспортная проблема. Еще это место является достаточно уникальным. Если мы посмотрим реализацию расположенных рядом жилых комплексов „Волжская Гавань“ и RICHMOND, то поймем, что в район заходят застройщики с интересными проектами. Это перспективное место», — заметила директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

По мнению собеседницы агентства, сам факт наличия смешанной застройки увеличит число желающих приобрести здесь жилье.

«Вообще застройщикам выгоднее строить многоквартирные дома — как многоэтажные, так и до четырех этажей. Понятно, что застройщики будут рассчитывать на смешанную застройку. Но востребована будет любая застройка в этом сегменте, потому что проект очень интересный», — пояснила она. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по документам территорию у поселка Аракчино разделили на две зоны с условными названиями «Экорайон» и «Военный городок-32».

#жилищное строительство
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