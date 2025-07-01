В Апастовском районе РТ открылась выставка «Отец Героя»

Фото: tatarstan.er.ru

В Апастовском районе Татарстана открылась республиканская передвижная выставка «Отец Героя». Экспозиция разместилась в районном Доме культуры и будет открыта для посетителей в течение двух недель. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Проект стартовал при поддержке партии «Единая Россия», филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан, Региональной общественной организации «Союз отцов» РТ и Межрегиональной общественной организации «Союз офицерских жен и семей военнослужащих».

Символично, что выставка открылась в День ветеранов боевых действий, который сегодня отмечают в России.

Фото: tatarstan.er.ru

Выставка включает 45 портретов отцов из разных уголков Татарстана, а также 3 фотографии апастовцев, чьи сыновья с честью выполнили свой долг. Проект помогает воспитывать патриотизм, чувство долга и ответственности перед Родиной.

На торжественном открытии присутствовали секретарь Апастовского местного отделения партии «Единая Россия», глава района Айрат Зиганшин, руководитель депутатской фракции в Совете Апастовского района Ленар Хантимиров, военком района Наиль Зантемиров, представители фонда «Защитники Отечества», семьи военнослужащих и жители района.

На торжественное мероприятие были приглашены отцы героев, чьи портреты представлены на экспозиции, – Тальгат Хафизов, Фанис Зайнутдинов, Ренат Салахов, Сергей Баранов-Орёл. Также были приглашены и мамы героев.

Фото: tatarstan.er.ru

Фотография последнего участника представлена на общереспубликанской выставке. Все сыновья – Ильфар Хафизов, Альфред Зайнутдинов, Ленар Салахов, Сергей Баранов-Орёл – награждены Орденами Мужества посмертно.

Сергей Баранов-Орёл родился 7 ноября 1989 года. Он был первым ребенком в семье. Учился в Табар-Черкийской школе. С детства мечтал надеть военную форму по примеру своего отважного отца Сергея, воевавшего в афганских степях, хотел, чтобы и его грудь украшали медали.

В 2009 году окончил Казанский авиационный техникум. В том же году по призыву районного военкомата был призван в армию. Остался на военной службе по контракту и после выполнения воинского долга. С 2013 года служил в войсковой части 73612 в Ульяновской области. В воздушно-десантных войсках проявил себя смелым, отважным, предприимчивым защитником Отечества. Погибшему рядовому было всего 32 года. У него остались жена и ребенок. За Родину он не пожалел и своей жизни. В Табар-Черкийской школе увековечили память отважного героя, погибшего в спецоперации. В память о нем был установлен специальный стенд и Парта Героя.

Фото: tatarstan.er.ru

Ильфар Хафизов для выполнения задач специальной военной операции был призван в рамках частичной мобилизации. 12 ноября 2022 года, оставаясь верным военной присяге, при выполнении боевых задач в ходе СВО в городе Сватово ЛНР погиб. Альфред Зайнутдинов также был призван в рамках частичной мобилизации. Погиб при выполнении боевых задач 22 сентября 2024 года. Ленар Салахов, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб 8 апреля 2023 года в селе Водяное Донецкой Народной Республики, до конца исполнив свой воинский долг. Все герои за самоотверженность и отвагу награждены Орденом Мужества посмертно.

Айрат Зиганшин лично поблагодарил каждую семью бойцов. Родители, которые присутствовали на открытии выставки, рассказали о своих сыновьях, о том, как они гордятся подвигами детей и каждого военнослужащего, находящегося сейчас на передовой.

Выставка направлена на патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях. В рамках проекта планируются экскурсии для школьников и тематические мероприятия. Маршрут передвижения выставки расписан так, чтобы каждое муниципальное образование РТ внесло свой вклад в создание уникальной экспозиции. Её примут Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тетюшский, Спасский, Нурлатский, Алькеевский, Аксубаевский, Новошешминский, Черемшанский районы, а также Альметьевск и Лениногорск. В каждом муниципалитете дополнительно к республиканской экспозиции разместят фотографии уроженцев своего района, а завершится её путь созданием постоянной электронной экспозиции в Музее Победы.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.