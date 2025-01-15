В Апастовском районе появится центр ресоциализации бывших заключенных

В Апастовском районе Татарстана появится центр пробации для бывших заключенных. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель благотворительного фонда «Ярдэм-Помощь» Илдар Баязитов.

«В Апастовском районе мы планируем создать центр пробации для бывших осужденных. Это создание комфортных кампусов для тех, кому уже некуда идти. Рядом строится птицефабрика “Яратель“, где они будут обеспечены работой, будут жить в благоустроенных местах. Мы надеемся благодаря этому уменьшить процент рецидивов», — рассказал «Татар-информа» Баязитов.

Ранее на деловом ужине с журналистами БФ «Ярдэм» рассказал об итогах 2024 года. В рамках работы с осужденными около 600 человек получают «нравственное воспитание и духовное кормление».