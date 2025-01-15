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Благотворительный фонд «Ярдэм-Помощь» подвел итоги 2024 года
В Казани подвели итоги работы Общенационального благотворительного фонда «Ярдэм-Помощь». На деловом ужине с блогерами и журналистами организация также поделилась планами на 2025 год.
«Многие вещи, которые происходят в нашем пространстве, именно благодаря вам [журналистам] становятся достоянием общественности. Если вы будете показывать положительные примеры из нашей жизни, наша жизнь будет лучше и чище. Мы в это верим», — заявил в своем выступлении председатель БФ «Ярдэм-Помощь» Илдар Баязитов.
За прошедший год было издано и роздано 23,2 тыс. экземпляров книг для незрячих. Среди них Корана, тафсир, художественная литература и учебники на русском, татарском, арабском языках. В инклюзивном спортивном комплексе «Дан» проходят реабилитацию 500 инвалидов.
Было роздано 105 тыс. горячих обедов, 2,2 тыс. продуктовых наборов, 60 тыс. ифтар-порций. В период Курбан-байрама было нуждающимся передано 16 тонн жертвенного мяса.
При поддержке фонда были открыты духовно-нравственный центр «Хаджар» (Апастово), центр изучения Корана (Казань, улица Левченко). На данный момент строятся пансионат для мальчиков (Апастово), пансионат для девочек (Балтасинский район, деревня Тюнтер) и центр инклюзии «Ярдэм» с бассейном для колясочников (Казань).
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