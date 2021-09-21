В Апастове введен в эксплуатацию новый газопровод

В поселке городского типа Апастово был построен газопровод, который был бесплатно доведен до границ 138 земельных участков. Сегодня состоялась церемония его запуска.

Общая протяженность газопровода составила 4,17 км. Он был бесплатно доведен до домов на улицах Цветочная, Садовникова, Ягодная, Радужная, Аграрная и Лесная. Их жителям остается оплатить лишь работы внутри участка.

Строительство проходило в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Татарстана на 2019-2023 годы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что социальный газопровод появился в поселке Юлбат Сабинского района. Всего же по данной программе голубое топливо бесплатно доведено до границ 1,7 тыс. земельных участков.

Программа социальной газификации реализуется в стране по инициативе Президента России Владимира Путина. Планируется, что под ее действие попадут примерно 5 млн жителей РФ.