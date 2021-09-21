news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 сентября 2021  18:38

В Апастове введен в эксплуатацию новый газопровод

news_top_970_100

В поселке городского типа Апастово был построен газопровод, который был бесплатно доведен до границ 138 земельных участков. Сегодня состоялась церемония его запуска.

Общая протяженность газопровода составила 4,17 км. Он был бесплатно доведен до домов на улицах Цветочная, Садовникова, Ягодная, Радужная, Аграрная и Лесная. Их жителям остается оплатить лишь работы внутри участка.

Строительство проходило в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Татарстана на 2019-2023 годы. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что социальный газопровод появился в поселке Юлбат Сабинского района. Всего же по данной программе голубое топливо бесплатно доведено до границ 1,7 тыс. земельных участков. 

Программа социальной газификации реализуется в стране по инициативе Президента России Владимира Путина. Планируется, что под ее действие попадут примерно 5 млн жителей РФ.

#газификация #строительство газопровода
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100