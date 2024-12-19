В Анталье открыли инсталляцию «Су анасы» из пластиковых бутылок

В одном из парков турецкого города Антальи открыли уникальную инсталляцию «Су Анасы». Всего мероприятие собрало более 30 человек. Большинство из них составляли дети в нарядных костюмах.

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Впрочем, среди гостей церемонии открытия были также сотрудники администрации городского района Муратпаша, представители татарской диаспоры и русского общества Антальи, руководитель частной Московской международной школы в Анталье.

Старое дерево в парке с прудом, где плавают большие черепахи и золотые рыбки, обрело вторую жизнь. На нем разместилась Су анасы из пластиковых бутылок, превратив дерево в сказочный арт-объект.

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Инсталляция создана татарской экохудожницей Гюзель Амировой. Персонаж мифов тюркских народов Су анасы, напоминающая европейскую русалку, полностью создана из пластика.

«Пусть этот проект объединит искусство, экологию и культуру разных национальностей, подарив новое вдохновение всему обществу», — сказала художница на открытии инсталляции.

«Идея создания героев сказок из пластиковых бутылок пришла ко мне в момент, когда я плавала в море. Волны выбрасывали пластиковые бутылки на берег. Тогда я решила, что с помощью своего творчества я смогу обратить внимание общества к проблеме загрязнения окружающей среды», — объяснила свою мотивацию Амирова.

«Появление арт-объекта, вдохновлённого образом героини произведения великого татарского поэта Габдуллы Тукая „Су анасы“, побуждает интерес к литературе и искусству Татарстана, а интернациональность образа водяной девы, присутствующего в сказках многих народов мира, служит одним из факторов объединения культур. Мы гордимся нашей соотечественницей!» — подчеркнула Гульназ Зиангирова, руководитель Ассоциации культуры Татарстана в Анталье.

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Фото предоставлены организаторами мероприятия.