В Анапе организовали крещенские купания в Черном море

Крещенские купания в Черном море прошли на пляже в Анапе. Местные жители окунулись в воду, отметив ее чистоту и отсутствие мазута, сообщили в оперативном штабе Кубани.

«18 января крещенские купания были организованы на центральном пляже Большого Утриша. Для безопасности людей там заблаговременно обследовали территорию берега. Те, кто решился совершить омовение в бушующем море, отмечают, что вода чистая и теплая», – сообщают представители местных властей.

Побережье Краснодарского края оказалось покрыто мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Спасатели пытаются экстренно ликвидировать последствия. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.