В Альметьевском театре пройдет читка пьесы победителя конкурса «Новая татарская пьеса»

13 февраля в Альметьевском татарском драмтеатре состоится читка пьесы победителя конкурса «Новая татарская пьеса». По мнению жюри, лучшей стала психологическая драма Альфиса Гаязова «Картлар күңеле кемнәрдә?» («О чем думают пожилые?»).

Как рассказали «Татар-информу» в учреждении, автор имеет богатый опыт в драматургии. Его пьесы ставили в театрах Уфы, Туймазов, Стерлитамака. Также он занимается переводом произведений Генриха Гейне и Иоганна Гете с немецкого на башкирский язык. Альфис Гаязов работает в Академии наук Республики Башкортостан, доктор педагогических наук, профессор.

Читка пьесы проходит для ознакомления с тенденциями современной драматургии, иногда после нее могут поставить спектакль.

Сейчас на сцене Альметьевского театра идут репетиции. В читке заняты 11 артистов, режиссером выступила заслуженная артистка РТ, заведующая труппой Асия Харисова. Она обладает большим опытом режиссерской работы в самодеятельном театре сельского поселения Новое Каширово. Жюри и эксперты межрегионального фестиваля театральных коллективов «Идель йорт» высоко оценивают работу этого театра и режиссера.

Мероприятие пройдет на площадке арт-пространства в драмтеатре в рамках проекта «Театр — территория диалога». Вход свободный.

Напомним, в конце января уже состоялась читка пьесы, которая заняла II место в конкурсе в области драматургии «Новая татарская пьеса — 2022». Альметьевский театр сначала обратился к фантастической комедии «Бабайның бабасы» («Дедушка деда»). Автор Артур Ибрагимов работает экспертом-криминалистом в Альметьевске. Тогда на читку пришли представители СМИ, любители театра, коллеги-актеры.

Организаторы литературного состязания — Министерство культуры РТ, Союз театральных деятелей РТ, театр имени Г. Камала. Итоги конкурса подвели в декабре 2022 года.