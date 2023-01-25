В Альметьевском драмтеатре состоялась читка пьесы, которую написал эксперт-криминалист

В Альметьевском драматическом театре на новой арт-площадке в рамках проекта «Театр — территория диалога» прошла читка пьесы — фантастической комедии «Бабайның бабасы» («Дедушка деда»). Автор пьесы — Артур Ибрагимов, занявший второе место на конкурсе «Новая татарская пьеса-2022».

Артур Ибрагимов живет в Альметьевске и работает экспертом-криминалистом местного ОМВД. Окончил биофак КГУ в 2011 году по специальности «биотехнологии», увлекается ботаникой и химией.

Для конкурса Артур написал три пьесы, две из которых удостоились призовых мест. Третье место получила драма «Күрше авыл догалары».

Читки готовил режиссер Ильяс Гареев, читали артисты театра. После показа состоялось обсуждение материала, в котором приняли участие актеры, театралы и представители СМИ. В планах — устраивать читки самых заметных пьес конкурса в таком же формате.

Как рассказали «Татар-информу» в театре, вообще такие читки не редкость, они проходят регулярно. Итог бывает самым разным. Так, в 2016 году в таком же формате прошла читка пьесы Олжаса Жайналарова «Магазин» под режиссурой Эдуарда Шахова.

После обсуждения было принято решение поставить это произведение на театральной площадке. Позднее постановка стала номинантом самой престижной российской театральной премии «Золотая маска».