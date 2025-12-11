В Альметьевском районе завершен капитальный ремонт двух детских садов в рамках республиканской программы «Капитальный ремонт объектов образования». Обновления получили детский сад № 50 «Лэйсан» в Альметьевске и детский сад «Лэйсан» в селе Кичучатово.

Как уточнили в администрации района, в детском саду № 50 выполнили ремонт кровли, обновили инженерные сети и слаботочные системы, привели в порядок санитарные помещения. Обновлен центральный вход, заменены дверные проемы и линолеум, проведены отделочные работы.

Аналогичный комплекс работ реализован и в детском саду «Лэйсан» в Кичучатово. Здесь дополнительно отремонтировали фасад и отмостку.

Общая стоимость капитального ремонта двух объектов превысила 68 миллионов рублей. Все выполненные работы полностью соответствуют задачам национального проекта «Семья», направленного на создание комфортной и безопасной среды для развития детей и поддержку семей с детьми.