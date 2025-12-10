В Альметьевске откроется новый семейный многофункциональный центр

В Альметьевске в этом месяце начнет работу новый семейный многофункциональный центр. Он создается на базе отделения социальной помощи семье и детям Комплексного центра социального обслуживания населения «Опека» при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проект направлен на формирование современной системы всесторонней помощи семьям и станет важным шагом в развитии социальных сервисов города. Как уточнили в администрации района, центр будет работать по принципу «одного окна», что значительно упростит получение необходимых услуг и сократит время обращения жителей.

При проектировании особое внимание уделили доступности: в здании предусмотрены помещения для хранения колясок, кулеры с питьевой водой, оборудован детский уголок. Центр станет удобным и для маломобильных граждан, включая жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Открытие нового учреждения соответствует задачам национального проекта «Семья», направленного на повышение благополучия и улучшение качества жизни населения.

В России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.