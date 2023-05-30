В Альметьевском районе водолазы нашли утонувшего в пруду мужчину

Сегодня водолазы обнаружили тело пропавшего мужчины в Альметьевском районе РТ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Три дня спасатели разыскивали 38-летнего мужчину, одежду которого обнаружили на берегу пруда в посëлке Берёзовка.

В результате тело погибшего мужчины обнаружили на двухметровой глубине на расстоянии 10 метров от берега местного пруда в посëлке Берëзовка.