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Происшествия 30 мая 2023 12:08

В Альметьевском районе водолазы нашли утонувшего в пруду мужчину

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Сегодня водолазы обнаружили тело пропавшего мужчины в Альметьевском районе РТ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Три дня спасатели разыскивали 38-летнего мужчину, одежду которого обнаружили на берегу пруда в посëлке Берёзовка.

В результате тело погибшего мужчины обнаружили на двухметровой глубине на расстоянии 10 метров от берега местного пруда в посëлке Берëзовка.

#утонул мужчина #альметьевский район
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