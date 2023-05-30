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В Альметьевском районе водолазы нашли утонувшего в пруду мужчину
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Сегодня водолазы обнаружили тело пропавшего мужчины в Альметьевском районе РТ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Три дня спасатели разыскивали 38-летнего мужчину, одежду которого обнаружили на берегу пруда в посëлке Берёзовка.
В результате тело погибшего мужчины обнаружили на двухметровой глубине на расстоянии 10 метров от берега местного пруда в посëлке Берëзовка.
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