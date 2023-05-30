В Альметьевске спасатели ищут мужчину, чьи тапки и кепку нашли на берегу пруда

В Альметьевском районе РТ спасатели продолжают поиски 38-летнего мужчины, который пропал в воскресенье. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как удалось установить, во время поисков на берегу пруда в посëлке Берёзовка Альметьевского района нашли обувь и кепку пропавшего.

Накануне спасатели методом траления обследовали 6200 кв. м акватории.

В настоящее время поиски пропавшего продолжаются.