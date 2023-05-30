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Руc Тат
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Происшествия 30 мая 2023 08:25

В Альметьевске спасатели ищут мужчину, чьи тапки и кепку нашли на берегу пруда

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В Альметьевском районе РТ спасатели продолжают поиски 38-летнего мужчины, который пропал в воскресенье. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как удалось установить, во время поисков на берегу пруда в посëлке Берёзовка Альметьевского района нашли обувь и кепку пропавшего.

Накануне спасатели методом траления обследовали 6200 кв. м акватории.

В настоящее время поиски пропавшего продолжаются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#пропал мужчина #Альметьевск
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