В Альметьевском районе 13-летнего подростка укусила гадюка

Накануне в Альметьевском районе Татарстана гадюка укусила подростка. Об этом «Татар-информу» рассказала главный токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии казанской больницы №7 Алия Насибуллина.

По словам врача, укус гадюки произошел по неосторожности, 13-летний пострадавший просто не увидел змею. Пресмыкающееся впилось в стопу ребенка. Мальчика на скорой помощи привезли в детскую альметьевскую больницу, по приезде его состояние было стабильно тяжелое, ребенок находился в реанимации.

«Реакция организма была достаточно серьезной вплоть до сильнейшей аллергической реакции. Сейчас состояние пациента стабилизировано с положительной динамикой. Пациент в сознании, разговаривает. Но пораженную конечность лечат по нашим рекомендациям в отделении педиатрии», – рассказала главный токсиколог республики.

Отделение токсикологии седьмой больницы Казани было постоянно на связи со специалистами из Альметьевска, совместно корректировали лечение.

Алия Насибуллина напомнила, что в жару змеи довольно злые, им дискомфортно от погодных условий.

«Они достаточно быстро и сильно могут укусить», – предостерегла токсиколог.

Врач посоветовала татарстанцам на природе внимательно смотреть под ноги. Одежда и обувь на прогулках в лесу, поле или на лугу должна быть закрытая и плотная. К тому же, начался сезон сбора ягод, следует внимательно смотреть вокруг во время сбора. При этом врач заметила, что змея нападет только если почувствует опасность.

Если произошел укус, необходимо пить достаточно воды, принять антигистаминные препараты и вызвать медиков или самим отправиться в больницу, посоветовала Алия Насибуллина. Токсиколог подчеркнула, что ни в коем случае не нужно накладывать жгуты, вырезать место раны и не прикладывать холод. В случае подростка догоспитальная помощь была оказана правильно, без ошибок, поэтому ребенок спустя день уже идет на поправку.

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