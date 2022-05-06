«Не распознал змею — считай ее ядовитой»: эксперты о безопасном отдыхе в лесах Татарстана

В Татарстане водятся медянки, ужи и два вида гадюк. И если первые два вида змей безвредны, то встречи с гадюкой небезопасны. Как защититься от укуса змеи, почему нельзя высасывать яд и вырезать место укуса, а накладывать жгут чрезвычайно опасно – рассказали специалисты на пресс-конференции в «Татар-информе».

В Татарстане водятся четыре вида змей: обыкновенная и степная гадюки, обыкновенный уж и медянка. Из них ядовитые только гадюки Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Много змей в одном месте – брачные игры

Многие татарстанцы, побывавшие в лесу, успели заметить, что змеи уже проснулись.

«Змеи просыпаются, как только сходит снег. Или среднесуточная температура поднимается до пяти градусов», – объяснил директор Волжско-Камского заповедника Алексей Павлов.

В республике водятся четыре вида змей: обыкновенная и степная гадюки, обыкновенный уж и медянка. Из них ядовитые только гадюки, они обитают по всей территории республики.

«В одном месте может находиться достаточно большое количество змей, потому что сейчас они готовятся к брачному сезону – проходят бои самцов за возможность продолжить род. После происходит спаривание, и змеи возвращаются на свои привычные места обитания», – рассказал Алексей Павлов.

«В одном месте может находиться достаточно большое количество змей, потому что сейчас они готовятся к брачному сезону» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Наибольшее количество укусов змей обычно регистрируется в Лениногорском, Альметьевском, Бугульминском районах республики и в радиусе ста километров от Казани.

Жгут после укуса гадюки накладывать нельзя!

В Татарстане в 2021 году 12 человек попали в больницы после укуса гадюк.

«В том году более 20 человек обратились в седьмую больницу с укусами. Верифицированный укус гадюки был установлен у 12», – рассказала главный токсиколог Министерства здравоохранения РТ Алия Насибуллина.

Случаев гибели от укусов змей в прошлом сезоне, по информации врачей, в Татарстане не было. Но были пострадавшие в тяжелом состоянии, которое развилось из-за того, что после укуса змеи людям накладывали жгуты.

Алия Насибуллина: «В том году более 20 человек обратились в седьмую больницу с укусами. Верифицированный укус гадюки был установлен у 12» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Алия Насибуллина подчеркнула, что, вопреки бытующему мнению, накладывать жгут на укушенную конечность нельзя. Это может привести к некрозу сосудистой стенки, спасет только операция.

В этом году пока после укусов змей в токсикологическое отделение седьмой больницы Казани никто не обращался.

«Не можешь определить вид змеи – считай ее ядовитой»

Специалисты советуют: перед походом в лес или на кладбище, где с большей долей вероятности можно встретить змей, необходимо правильно подобрать одежду, обувь и собрать походную аптечку.

«Нужно надеть плотную обувь, желательно, чтобы закрывала щиколотки и голень, одежда не должна обтягивать», – рассказал Алексей Павлов.

С собой необходимо взять противоаллергические – антигистаминные таблетки, стерильные повязки, литр-полтора воды, препараты гормонального ряда.

Алексей Павлов: «Нужно надеть плотную обувь, желательно, чтобы закрывала щиколотки и голень, одежда не должна обтягивать» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Прежде чем потянуться в траву за ягодой или грибом, неплохо осмотреться – пошевелить траву палкой, чтобы отпугнуть возможно притаившуюся там змею.

Случается, что люди сами начинают играть со змеями, что очень опасно. Существует правило, подметил Алексей Павлов, если вы видите змею и не можете определить ее вид, относитесь к ней как к ядовитой.

Самая правильная реакция на встречу со змеей – спокойно, без резких движений и звуков отойти от пресмыкающегося.

Что делать, если змея все-таки укусила?

По словам врача, многие после того, как почувствовали укол и боль в месте укуса, пытаются рассмотреть две точки – след от зубов гадюки. Но частенько найти их не удастся, ведь место укуса очень быстро отекает.

«За 2-3 часа после укуса отек наступает достаточно большой. Конечность и место укуса становятся красными, горячими на ощупь», – отметила врач.

В первые часы случается аллергический шок, который в худшем случае может привести к ангионевротическому отеку.

После укуса змеи следует незамедлительно отправиться в больницу или вызвать скорую помощь Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При таких симптомах следует незамедлительно отправиться в больницу или вызвать скорую помощь. Важно до прибытия медиков принять антигистаминные препараты, пить больше воды, ведь при укусе падает давление. Ни в коем случае не накладывать жгут, не высасывать яд, чтобы не занести еще больше инфекции в ранку. Ни в коем случае не вырезать место укуса.

Медики обязательно доставят пострадавшего до медучреждения, где есть токсикологи и реанимация, а также существует возможность ввести противогадючную сыворотку. Лекарство вводится после тщательной проверки, действительно ли человека укусила гадюка, а не какое-либо насекомое.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»