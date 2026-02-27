В Альметьевском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает администрация района.

Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее в ГУ МЧС России по РТ напомнили, что в случае ракетной опасности порядок действий такой же, как при угрозе атаки БПЛА.

Если вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи или в подвал. При нахождении на улице надо найти ближайшее здание или подземный переход и укрыться в нем. Крайне важно не находиться в прямой видимости беспилотника.

Нельзя распространять фото и видео беспилотников в соцсетях – это может помочь противнику повторить атаку. Материалы лучше передать сотрудникам полиции, а о самих беспилотниках сообщать на номер 112.