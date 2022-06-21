В Альметьевском районе РТ врачам вручили ключи от квартир

На станции Калейкино в Альметьевском муниципальном районе Татарстана заселили новый восьмиквартирный жилой дом для врачей Альметьевской Центральной районной больницы. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета.

Ключи от заветных квартир получили врач-педиатр инфекционного отделения Ильнара Арсланбаева — она приехала работать из Башкирии и врач-рентгенолог рентгеновского отделения Камилла Ширяева, приехавшая из Томской области. Медработники смогли въехать в жилье по договору социального найма для бюджетных работников.

«При финансовой поддержке компании „Татнефть“ было реконструировано здание бывшей врачебной амбулатории и при поддержке администрации выполнен ремонт внутренних инженерных сетей», — поделились в пресс-службе главы Альметьевского района.

Торжественное открытие дома состоялось при участии главы района Тимура Нагуманова и заместителя председателя профкома ПАО «Татнефть» Андрея Зимина.

«Здорово, что в сердце нашего красивого населенного пункта появился объект, который будет являться центром притяжения молодых специалистов. Сегодня мы заселяем семьи двух врачей, которые приехали к нам в район из Севера и Башкортостана. Надеюсь, что это первые ласточки, которые будут здесь жить, работать на благо здравоохранения. А в дальнейшем вы будете участвовать в программе социальной ипотеки — отоваривать жилищные сертификаты и получите собственное жилье. Здесь созданы все условия. Спасибо нашим нефтяникам, подрядчикам, строителям. Поздравляю с новосельем и желаю счастливой жизни в этом доме и успехов вам в работе», — пожелал глава района новоселам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске появится еще один новый жилой комплекс с двухуровневым паркингом.