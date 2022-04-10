В Альметьевске появится еще один новый жилой комплекс с двухуровневым паркингом

Главный архитектор Альметьевска Антон Севастьянов рассказал, что в нефтеграде появится еще один новый жилой комплекс, который будет построен на улице Аминова, в границах микрорайона Яшьлек. Рендерами архитектор поделился в своем Telegram-канале.

По словам Севастьянова, в этом месте несколько лет назад уже начали строить дома. По исходному проекту планировалось возвести три одинаковые «свечки», но в итоге удалось построить и заселить только одну, а под две другие только заложили фундаменты. В таком виде строительство было заморожено на несколько лет.

Новый проект предполагает возведение недостроенных двух домов, но уже в современном виде. Жилые объемы по 16 этажей будут размещены на едином стилобате, в котором предусмотрены двухуровневый паркинг и коммерческие площади. Таким образом будущие жители будут обеспечены парковочными местами и различными сервисными функциями, а вдоль пешеходной зоны удастся сформировать уличные активности. На эксплуатируемой кровле стилобата предусмотрено полноценное благоустройство дворовой территории с детскими, спортивными площадками и зонами отдыха.

Архитектура зданий предполагает сдержанный лаконичный стиль. За счет решетчатой структуры фасада, четкого ритма и визуального объединения этажей формируется пропорциональный сомасштабный общий вид комплекса.