В Альметьевском районе РТ открыли памятный стенд бойцу спецоперации

В Старо-Суркинском сельском поселении Альметьевского района Татарстана состоялось открытие памятного стенда сержанту Анатолию Ильдукову, погибшему при выполнении боевого задания в зоне спецоперации, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Сержант Анатолий Ильдуков всегда был причастен к военному делу. В 2001 году прошел срочную службу, после проходил военные сборы, а 1 октября 2022 года был призван по мобилизации.

При выполнении воинского долга 10 февраля 2023 года героически погиб в зоне специальной военной операции. Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность Анатолий Ильдуков награжден орденом Мужества посмертно.

«Анатолий Ильдуков — герой нашего времени. Память о нём для нас очень дорога. Мы всегда его будем помнить!» — отметил в своем выступлении руководитель исполкома района Айдар Каюмов.

Супруга погибшего бойца Ольга Ильдукова на сегодняшний день возглавляет альметьевский фонд «Защитники Отечества».

Анатолий Ильдуков родился 27 января 1982 года рождения в Альметьевске. Окончил школу №15, а в 2001 году — Альметьевский политехнический техникум. В том же году был призван военным комиссариатом на срочную службу. 23 сентября 2021 года заключил контракт с Минобороны РФ о пребывании в мобилизационном людском резерве. 1 октября 2022 года был призван на военную службу по мобилизации. Имел звание сержанта.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.