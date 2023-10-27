«Стали как родные»: Альметьевский фонд «Защитники Отечества» помогает семьям военных

С 1 июня этого года в Альметьевском центре психологичнской поддержке «Нур» работает подразделение всероссийской организации «Защитники Отечества». Здесь оказывают социальную и психологическую поддержку военнослужащим и семьям погибших.

«Стали как родные, — говорит социальный координатор Екатерина Кузнецова о подопечных фонда. — Я запоминаю каждую историю. Не могу выделять одну, мы ведь с подопечными переживаем всё вместе, пропускаем их судьбу через себя. Многие из них стали очень близки за время нашего общения, относятся к нам как к родным».

В фонде проконсультируют о получении всех полагающихся мер поддержки: к примеру, расскажут, как оформить бесплатные лекарства, получить путёвку в санаторий или записаться на реабилитацию.

Помимо этого, можно узнать, как оформить удостоверение ветерана боевых действий или получить помощь в переобучении и трудоустройстве. Часто семьи не знают, какие выплаты и льготы им положены. Здесь помогут в короткие сроки подготовить все необходимые документы.

Так было и в случае с семьей одного из военнослужащих. «Помимо того, что меня проконсультировали, куда обращаться для оформления документов, мне оказали серьезную человеческую эмоциональную поддержку», — рассказала родственница военного.

«Со своими подопечными мы общаемся довольно часто, ведь у нас проактивный формат, поэтому мы им сами звоним и узнаем, как дела, не нужна ли наша помощь. Они чувствуют, что мы действительно о них заботимся, это ведь не дежурный звонок, а звонок, можно сказать, друга», — отметила Екатерина Кузнецова.

Координаторы призывают, чтобы о фонде рассказали каждому, кто остался наедине с проблемами. В том числе и семьям погибших. Чтобы каждый знал, что есть свой персональный соцкоординатор, который окажет необходимую поддержку — социальную, юридическую и психологическую.

О фонде «Защитники Отечества» рассказал и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. На встрече с бойцами, пришедшими в отпуск, руководитель обозначил основные моменты в работе фонда.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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