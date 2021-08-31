В Альметьевском районе откроются капитально отремонтированные три детсада и одна школа

В этом году в Альметьевском районе Татарстана откроются обновленные после капитального ремонта три детских сада и одна школа. Об этом в рамках проекта «12 этаж» в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов.

«Система образования требует постоянного обновления — это такая огромная махина, которая, к сожалению, устаревает. В этом году мы ремонтируем четыре объекта образования на 60 млн рублей — это три детских сада и одна школа в селе Старое Суркино. Это давняя наша головная боль и серьезный объект, который мы преображаем», —пояснил гость агентства.

Еще 60 млн рублей было освоено в рамках республиканской программы по обновлению пищеблоков в 12 школах — среди них три сельские школы и девять городских. «На сегодняшний день работу завершили. На будущий год планируется продолжение программы», — поделился планами Тимур Нагуманов.

Завершается строительство нового детского сада на 140 мест в микрорайоне Урсала — это район с большим числом многодетных семей, так что в последние годы там очень востребован детсад. По федеральной программе в четырех школах района открываются образовательные зоны «Точка роста».

В прошлом году был открыт Инженерный лицей, который строился в течение двух лет. «Мы его в прошлом году обкатывали, заполняли. В этом году в первый класс на 120 плановых мест пришло 260 заявок. И мы были вынуждены удовлетворить их все. Идет оптимизация работы образования. В детских садах мы пересматриваем некоторые подходы, где-то делаем перекидки между группами. И сегодня можно сказать, что в части обеспеченности местами в детских садах проблема практически снимается. У нас остается еще буквально несколько новых микрорайонов, в которых нужно открывать новые детские сады, и уже есть понимание, что ближайшие годы мы обязательно это сделаем», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 1 сентября школьные линейки в Альметьевске пройдут на улицах.