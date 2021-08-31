1 сентября школьные линейки в Альметьевске пройдут на улицах

1 сентября торжественные школьные линейки в Альметьевске пройдут на улицах, а новый учебный год не будет отличаться от прошлогоднего. Об этом в рамках проекта «12 этаж» в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Торжественные школьные линейки планируем провести на улице. Мы попросили присутствовать не более одного родителя, однако по присутствию нет ограничений. Это просьба, рекомендация. На линейках постараемся соблюдать социальную дистанцию, будем настаивать на ношении масок для людей старшего возраста», — отметил глава района.

По словам Нагуманова, в самом учебном процессе изменений не ожидается.

«В этом году новый учебный год не будет отличаться от прошлогоднего. Рекомендации Роспотребнадзора сохраняются. Также организованы раздельные входы в школу, использование классов без перемещения детей, переходить из кабинетов будут только учителя. Понятно, что есть кабинеты химии, физики, которые невозможно заменить, однако во всех остальных классах мы стараемся сделать все возможное, чтобы дети между собой не пересекались», — сказал собеседник агентства.

Дистанционный формат обучения в образовательных организациях Альметьевского района не предусмотрен, подчеркнул глава муниципалитета.

«На данном этапе в городе и районе не предполагается дистанционная форма обучения, против который сильно выступают очень многие родители. Многие учителя тоже говорят, что она не очень эффективна, поэтому мы переходим на нормальную форму обучения, будем в ней работать», — поделился Тимур Нагуманов.