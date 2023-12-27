В Альметьевском районе на рейсы выйдут 7 новых пассажирских «газелей» за 26 млн рублей

Исполком Альметьевского района Татарстана закупил 7 пассажирских автобусов «Газель NEXT» A65R35 за 26 млн рублей. Цена одной машины составляет 3,7 млн рублей. Поставку выполнило нижегородское ООО «Флит».

Каждый автобус на 16 посадочных мест, под капотами двигатели мощностью 104 лошадиные силы. Техника работает на бензине и пропан-бутане. Гарантийный срок — два года.

В пресс-службе района «Татар-информу» сообщили, что автобусы передаются в АО «АПОПАТ» для обслуживания пригородных маршрутов № 111 «Альметьевск — Новоникольск (через Бикасаз»), № 129 «Альметьевск — Кульшарипово», № 133 «Альметьевск — Васильевка с заездом в Верхнюю Мактаму», № 104 «Альметьевск — станция Миннибаево», № 122 «Альметьевск — Бута», № 123 «Альметьевск — Кузайкино — Борискино — Березовка — Ерсубайкино», № 127 «Альметьевск — Бишмунча — Кама Исмагилово — Новое Надырово».

Глава района Тимур Нагуманов назвал закупку пассажирских «газелей» очередным классным подарком. «Очень нужная вещь, чтобы сельские жители могли перемещаться по району с комфортом и в тепле», — отметил он.

Руководитель также добавил, что одной из поставленных целей на 2023 год стало обновление и пополнение состава техники для обслуживания пригородных маршрутов. Цель была достигнута благодаря средствам из бюджета района и при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что автобусный парк Альметьевска пополнился шестью новыми «НЕФАЗами».