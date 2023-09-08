На пригородные маршруты в Альметьевском районе выйдут шесть больших «НЕФАЗов»

Сегодня на площади перед ДК «Нефтьче» в Альметьевске прошла презентация шести автобусов для пригородных перевозок. Транспортные средства будут обслуживать пять направлений, включая Русский Акташ, села Маметьево, Урсалабаш, Суркино и Калейкино.

Автобусы получены благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Общественный транспорт — это базовый элемент для комфортной жизни и перемещения. Благодаря поддержке Раиса республики Рустама Нургалиевича мы каждый год серьезно обновляем технику. На подходе у нас и городская техника, горожане скоро ее увидят», — отметил глава района Тимур Нагуманов.

Новые автобусы предлагают по 44 посадочных и 73 общих места, а также больше пространства для пассажиров.

Кроме того, исполком Альметьевского района приобрел семь «Газелей», на данный момент ожидается их поставка. Маршрутки будут курсировать в села Новоникольск, Бишмунча, Миннибаево, Васильевка, Кульшарипово, Кузайкино и Бута.

Перевозить пассажиров будет АО «АПОПАТ». Техника уже передана под их контроль. «Сами перевозчики закупили еще четыре автобуса. В целом в этом году у нас серьезное мощное обновление парка», — заявил Нагуманов.

Гендиректор АО «АПОПАТ» Константин Кириченко добавил, что в этом году подвижной состав на пригородных маршрутах будет обновлен на 100%.

«Это даст нам возможность не повышать тарифы, сохранить их на текущем уровне. Охват населения, которое пользуется пригородными маршрутами, составляет 97%. Мы перевозим около полумиллиона пассажиров из населенных пунктов. Данное обновление позволит улучшить качество перевозок», — сказал Кириченко.