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Общество 31 марта 2025 09:47

В Альметьевском районе к 80-летию Победы обновят воинские мемориалы

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В Альметьевском районе к 80-летию Победы обновят воинские мемориалы

В Альметьевском районе активно готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на утреннем совещании сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета района Айдар Каюмов.

К 9 Мая в городе и районе проведут реставрацию девяти воинских мемориалов и памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны.

Работы по обновлению мемориалов уже ведутся.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что общественный транспорт Альметьевска преобразится к юбилею Победы.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

Фото: пресс-служба Альметьевского района.

#80-летие Победы
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