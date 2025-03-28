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Общество 28 марта 2025 16:18

Общественный транспорт Альметьевска преобразится к юбилею Победы

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Общественный транспорт Альметьевска преобразится к юбилею Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Альметьевске начали оформлять общественный транспорт. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Праздничным логотипом и надписью «С праздником Великой Победы» украсят 29 единиц – троллейбусы, электробусы, газели и автобусы «НефАЗ».

Кроме того, в преддверии Дня Победы в общественном транспорте пройдут тематические акции, посвященные войне.

В транспорте будут звучать песни военных лет, стихи о войне, а также короткие рассказы о героях Великой Отечественной.

Также в преддверии 9 Мая в городе и районе приведут в порядок все мемориалы и обелиски.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ

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#80-летие Победы #общественный транспорт #Альметьевск
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