Общественный транспорт Альметьевска преобразится к юбилею Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Альметьевске начали оформлять общественный транспорт. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Праздничным логотипом и надписью «С праздником Великой Победы» украсят 29 единиц – троллейбусы, электробусы, газели и автобусы «НефАЗ».

Кроме того, в преддверии Дня Победы в общественном транспорте пройдут тематические акции, посвященные войне.

В транспорте будут звучать песни военных лет, стихи о войне, а также короткие рассказы о героях Великой Отечественной.

Также в преддверии 9 Мая в городе и районе приведут в порядок все мемориалы и обелиски.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.