В Альметьевском районе будут благоустроены 77 территорий по проекту «Наш двор»

Президентская программа «Наш двор» в 2022 году затронет 77 территорий в Альметьевском районе. В прошлом году было благоустроено 93 двора. Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«В Альметьевском районе программа реализуется третий год подряд. Очень большая программа, востребованная, нужная», — отметил глава района и призвал жителей также активно голосовать за объекты благоустройства общественных пространств в рамках федеральной программы и дворов республики на 2023 год по программе «Наш двор».

«Перечень дворов будет зависеть от голосования. Также в нашем городе мы подготовили перечень общественных пространств, которые потенциально могут быть благоустроены в 2023 году. Во многом это будет зависеть от результатов голосования», — подчеркнул он.

Мэр напомнил, что 15 апреля стартует онлайн-голосование, оно продлится до 30 мая — на портале госуслуг через сервис «Опросы жителей» и в мобильном приложении «Услуги РТ», где каждый гражданин республики в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную общественную и дворовую территорию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане по проекту «Наш двор», инициированному Президентом РТ Рустамом Миннихановым, отремонтируют 1 200 дворов за 9 млрд рублей. В текущем году на благоустройство дворов направлено на 1 млрд больше.