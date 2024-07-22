В Альметьевском районе благоустроили 16 территорий по программе «Наш двор»

В Альметьевском районе Татарстана по республиканской программе Раиса РТ «Наш двор» завершены основные работы в 16 из 36 дворов, запланированных к ремонту в этом году. Еще 14 дворов находятся в процессе обновления, скоро приступят к работам еще в шести дворах.

В Альметьевске будут благоустроены дворы по улицам Ризы Фахретдина, Тукая, Ленина, Клары Цеткин, Маяковского и других. Также большой ремонт пройдет в девяти дворах поселка Нижняя Мактама.

Глава района Тимур Нагуманов проверил, как идет ремонт по программе «Наш двор». Совместно с представителями исполнительного комитета и городских служб он осмотрел дворовые территории для определения объемов работ по благоустройству.

Обновление дворовых территорий включает создание и ремонт дорог и тротуаров, установку скамеек, урн, детского и спортивного оборудования на покрытии из песка, установку и обновление опор освещения, организацию асфальтобетонной площадки для размещения зоны ТКО, установку хозяйственно-бытового оборудования.

Кроме того, в этом году продолжается практика посева клевера, которая позволяет избавиться от сорняков и сделать дворы более ухоженными и зелеными.

А в августе во всех обновленных дворах района и города пройдут праздники для жителей с насыщенной программой, конкурсами, мастер-классами и выступлениями музыкальных коллективов. Также будут награждены самые активные альметьевцы, принимавшие участие в благоустройстве.

В 2022 году по республиканской программе «Наш двор» в Альметьевском районе было обустроено 77 территорий, в 2023-м — 41. Всего за время действия программы в муниципальном образовании предстоит облагородить 532 двора.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис республики Рустам Минниханов. В 2024-м по «Нашему двору» благоустроят 833 придомовые территории. В этом году лимит составляет 10 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».