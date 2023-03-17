В Альметьевском драмтеатре запустили собственное интернет-шоу

В Альметьевском драмтеатре, следуя мировым трендам, запустили новый проект под названием «10 правильных ответов» / «10 дөрес җавап».

«Жанр интервью в современном интернет-пространстве ныне популярен очень сильно. Альметьевский театр не отстает от мировых трендов», — рассказали «Татар-информу» в театре.

Ведущая шоу — актриса Альметьевского театра Резеда Сафина. Она задает артистам театра вопросы, которые касаются профессии и личной жизни. Все, что зрители хотели бы знать, но боялись спросить у тех, чьими творческими работами они восторгаются. В свет уже вышли два выпуска. Гостем первого стал Динар Хуснутдинов, заслуженный артист Татарстана. Второй выпуск появился на свет несколько дней назад: на вопросы отвечал Рафик Тагиров, народный артист РТ.

Передачи можно увидеть в социальных сетях театра — во «ВКонтакте» и на Yotube. Зрители положительно отреагировали на интернет-шоу.

«Вы придумли отличную передачу! Я всегда говорил, что знаю об артистах, но оказывается, что многого не знал. Очень занимательные, интересные вопросы и ответы. В следующих встречах хотелось бы увидеть Алмаза Шагимарданова, Лилию Загидуллину», — высказали они пожелания.

«Я знаю Рафика 35 лет, но меня поразили некоторые его ответы. Он открылся с новой стороны. Отличная передача», — говорит другой поклонник театра.

Зрители в комментариях в социальных сетях не только предлагают ведущей следующих интервьюируемых, но и формулируют новые вопросы.

Нужно отметить, что программа «10 правильных ответов» идет на новой арт-площадке Альметьевского театра в рамках проекта «Театр — территория диалога».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Альметьевский драмтеатр представил «Бегущего за ветром» в Москве.