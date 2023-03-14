Альметьевский драмтеатр представил «Бегущего за ветром» в Москве

Альметьевский драмтеатр представил в Москве спектакль «Җил артыннан / Бегущий за ветром» по одноименной нашумевшей книге Халеда Хоссейни.

«Постановка „Бегущий за ветром“ признана лучшим спектаклем большой формы на XIX Фестивале театров малых городов. Он проходил с 29 мая по 5 июня 2022 года в Нижнем Тагиле. Жюри оценивало работы 16 театров со всех уголков России. Обладатели Гран-при приезжают с показом в Москву, на сцену Театра наций», — рассказали «Татар-информу» в театре.

Одним из зрителей стал заместитель полпреда Татарстана в РФ Эмиль Файзуллин. Он поблагодарил Театр наций за внимание к татарстанскому театру, высокую оценку его работы и поддержку.

«Следим за вашими успехами. А ваши победы принимаем как свои», — сказала после спектакля директор Театра наций Наталья Мазур и передала добрые пожелания коллективу Альметьевского театра от имени художественного директора Евгения Миронова.

«Спектакль рассказывает о самых тонких человеческих чувствах: об отношения двух друзей — афганских мальчиков, об отношениях отца и сына. Постановка про то, как важно не потерять себя в этой жизни», — заметила директор Альметьевского татарского государственного драматического театра Фарида Исмагилова.

Спектакль прошел при аншлаге. Попасть на него можно было по регистрации. За две недели до показа мест уже не было.