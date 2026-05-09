В Альметьевске жители несут цветы к стендам с фотографиями бойцов СВО

У Драматического театра в Альметьевске развернулась фотовыставка «Будни героев», посвященная участникам специальной военной операции. У стендов с фотографиями практически всегда многолюдно – сюда приходят взрослые и дети, чтобы увидеть лица своих защитников и молча прикоснуться к их истории.

Экспозиция объединила снимки, переданные семьями и близкими военнослужащих. На фотографиях – не постановочные кадры, а настоящие мгновения фронтовой жизни: редкие минуты отдыха после боевых выходов, крепкое боевое братство, суровые будни и ежедневная отвага бойцов.

Выставку посетила глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова. В этом году участие в акции приняли уже более 650 человек. Многие семьи приходят сюда, чтобы увидеть знакомые лица, сохранить в памяти образ родного человека и поделиться новыми фотографиями тех, кто сегодня находится на передовой.

Особое внимание жители уделяют стендам, посвященным погибшим героям. Люди подходят к фотографиям, возлагают цветы и подолгу стоят в тишине. Здесь не нужны громкие слова – память говорит сама за себя.

Выставка стала местом, где встречаются боль утраты и надежда на возвращение, где рядом оказываются те, кто ждет, и те, кто хранит память о погибших защитниках.

Организаторы приглашают жителей и гостей города посетить экспозицию, чтобы увидеть настоящие лица героев, почтить их подвиг и поклониться памяти защитников Отечества.