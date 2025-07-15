В Альметьевске завершат строительство офиса врача и педиатра к осени

В микрорайоне Урсала города Альметьевска продолжается строительство современного офиса врача общей практики и педиатра. Окончание работ запланировано на конец третьего квартала текущего года.

В настоящее время на объекте ведутся наружные и внутренние отделочные работы. Строители монтируют системы отопления и электроснабжения, выполняют чистовую отделку полов, обустраивают фасад и входную группу здания.

Помимо самого здания медучреждения, проект предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории: будет построен подъездной проезд, проложен водовод, выполнено озеленение и благоустройство. Эти работы ведутся за счет бюджета Альметьевского района.

Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» и при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевском районе усилят контроль за качеством капремонта многоквартирных домов.