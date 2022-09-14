В Альметьевске заселили два новых соципотечных дома

Сегодня в Альметьевске состоялось заселение 285-квартирного дома №11 и 56-квартирного дома №15 по ул.Автомобилистов. Новостройки возвели за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ по республиканской программе социальной ипотеки для работников «Татнефти».

Дом №11 состоит из 7 — 9 этажей и восьми подъездов, общая площадь квартир составляет 19,2 тыс. квадратных метров. Здесь расположены 30 однокомнатных, 161 двухкомнатная и 94 трехкомнатных квартиры.

Дом №15 — одноподъездный, девятиэтажный, общая площадь квартир в нем составляет 3,6 тыс. квадратных метров: из них восемь однокомнатных, 32 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир.

Жильцы заедут в квартиры с чистовой отделкой, оборудованные сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии и теплоснабжения.

В общей сложнсоти до 2024 года в Альметьевске в границах улиц Автомобилистов, Полевая и Герцена построят шесть многоквартирных домов для нефтяников на более 1,1 тыс. квартир. В первые два дома жилого комплекса нефтяники заселились в апреле этого года. Сейчас строится пятый дом жилого комплекса на 279 квартир.

Параллельно с этим создается социальная инфраструктура. Так, на территории жилого комплекса планируется построить детский сад. Ориентировочно он будет рассчитан на 160 человек.