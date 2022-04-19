В Альметьевске состоится заселение двух соципотечных домов

В среду, 20 апреля, в Альметьевске состоится заселение 298-квартирного дома № 5 по ул. Автомобилистов и 63-квартирного дома № 9 по ул. Автомобилистов. В новостройках будут проживать нефтяники.

Эти дома возведены за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ в рамках республиканской программы соципотеки.

Новостройка по ул. Автомобилистов, 5 имеет разную этажность и восемь подъездов, общая площадь квартир в ней составляет 20,1 тыс. квадратных метров. Из них 81 — однокомнатные, 82 — двухкомнатные, 127 — трехкомнатные и восемь — четырехкомнатные.

Дом по ул. Автомобилистов, 9 — одноподъездный, девятиэтажный, общая площадь квартир в нем составляет 3,6 тыс. квадратных метров. Из них 23 — однокомнатные, 23 — двухкомнатные и 17 — трехкомнатные.

Все квартиры в домах сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии и теплоснабжения.

«Всего до 2024 года в Альметьевске в границах улиц Автомобилистов, Полевая и Герцена планируем построить шесть многоквартирных домов для нефтяников на 1160 квартир. Четыре дома уже возведены, первыми из них заселяем дома поз. А-1 и поз. Б-1. Сейчас строится пятый дом жилого комплекса на 279 квартир», — подчеркнул исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов.

На территории жилого комплекса планируется построить детский сад. Планируется, что он сможет принять 160 малышей.