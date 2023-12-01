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В Альметьевске началась обкатка электробусов
В транспортной структуре Альметьевского района произошло пополнение, в городе появился новый вид транспорта — электробусы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Тимур Нагуманов.
«У нас такой появляется новый вид транспорта, настоящие электробусы, а не какие-то половинчатые машины», — отметил он.
В данный момент машины проходят подготовку к эксплуатации — процедуру обкатки. Электробусы рассчитаны на 70 мест. Салон максимально комфортный. В работу войдут в ближайшее время, пока курсируют в тестовом режиме.
«Надеемся, они себя покажут хорошо и будут нам доступны, как суперэкологический вид транспорта», — сообщил глава муниципального образования.
Как рассказали «Татар-информу» в администрации Альметьевского района, пока три электробуса проходят обкатку.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в прошлом году в Альметьевске по двум маршрутам были запущены восемь новых автобусов.
Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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