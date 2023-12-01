В Альметьевске началась обкатка электробусов

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В транспортной структуре Альметьевского района произошло пополнение, в городе появился новый вид транспорта — электробусы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Тимур Нагуманов.

«У нас такой появляется новый вид транспорта, настоящие электробусы, а не какие-то половинчатые машины», — отметил он.

В данный момент машины проходят подготовку к эксплуатации — процедуру обкатки. Электробусы рассчитаны на 70 мест. Салон максимально комфортный. В работу войдут в ближайшее время, пока курсируют в тестовом режиме.

«Надеемся, они себя покажут хорошо и будут нам доступны, как суперэкологический вид транспорта», — сообщил глава муниципального образования.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации Альметьевского района, пока три электробуса проходят обкатку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в прошлом году в Альметьевске по двум маршрутам были запущены восемь новых автобусов.

Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ.