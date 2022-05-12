В Альметьевске по двум маршрутам запущены восемь новых автобусов

В четверг, 12 мая, в Альметьевске по двум городским маршрутам № 2 и № 4 запустили восемь новых автобусов — низкопольных газелей Next-City. Презентация нового транспорта состоялась сегодня утром при участии главы района Тимура Нагуманова.

Маршруты будут обслуживаться силами МУП «Альметьевское транспортное управление».

«В Альметьевске один перевозчик, который будет обслуживать автобусы и троллейбусы. Соответственно, вопрос того, что раньше „воровали“ пассажиров, перестанет быть актуальным и позитивно повлияет на качество перевозки. Тем более единственный перевозчик — это отличная возможность для перекрестной пересадки», — отметил Тимур Нагуманов.

Уже сегодня автобусы можно увидеть в приложении «Умный транспорт». По словам главы, маршрутная сеть была оптимизирована по просьбам горожан: теперь оба маршрута будут проезжать через центр города — улицу Ленина.

Путь следования автобуса № 2: РТС (кольцо) — ул. Советская — ул. Заречная — ул. Первомайская — ул. Садовая — ул. Советская (микрорайон Урсала) — ул. Колхозная — ул. Первомайская — ул. Заречная — ул. Советская — ул. Чехова — ул. Белоглазова — ул. Гафиатуллина — пр. Строителей — ул. Бигаш — ул. Аминова — ул. Ленина — ул. Герцена — РТС (кольцо).

Маршрут № 4 проследует от РТС (кольцо) — ул. Шоссейная — ост. «ДСРК» — ул. Шоссейная — ул. Тухватутуллина — ул. Р.Фахретдина — ост. «НГДУ „ЕН“ столовая» — ул. Р. Фахретдина — ул. Шевченко — ул. Базовая — ул. Грузинская — ул. Базовая — ул. Объездная — пр. Строителей — ул. Ленина — ул. Герцена — ул.Шоссейная — РТС (кольцо).

Протяженность маршрута № 2 составляет 26 км. Интервал движения составит 12-14 минут без учета ситуации на дорогах и погодных условий. Протяженность маршрута № 4 — 22 км. Интервал движения составит 11-13 минут. Отправление автобусов по маршрутам будет осуществляться с 5.30 до 22.00 часов ежедневно. Троллейбусные маршруты № 1, № 3, № 7А и 7Б продолжат работу в прежнем режиме.

Пассажировместимость газелей Next-City составляет 22 человека, количество мест для сидения 14 — 17; также предусмотрено место для маломобильных групп населения. Данный транспорт российского производства, они производятся в Нижнем Новгороде «Горьковским автомобильным заводом». На транспортные средства установлено дополнительное оборудование: камеры видеонаблюдения, тахограф, счетчик пассажиропотока и транснавигация. В будущем планируется докупить еще десять таких автобусов.

«Газель Next-City — это точно не те маршрутки, которые были раньше. Когда мы обсуждали закупку газелей, некоторые удивлялись, почему мы должны садиться на „маршрутки“. Но это не те маршрутки, а удобные и комфортные низкопольные автобусы, предназначенные для перевозки пассажиров из дальних частей города, куда не может заехать большой автобус», — заключил мэр.