В Альметьевске вынесли приговор охраннику кафе, который сломал челюсть посетителю

Альметьевская городская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего охранника кафе, который причинил тяжкий вред здоровью местному жителю. Суд признал мужчину виновным, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в январе в кафе «Горилка» на проспекте Зарипова у мужчины возник конфликт с одним из посетителей, в результате чего он несколько раз ударил его кулаком по лицу. В результате потерпевший получил травму в виде закрытого перелома челюсти.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде семи месяцев ограничения свободы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, что суд арестовал охранника казанского рок-бара, который убил посетителя. В ночь с 2 на 3 сентября 2023 года 24-летний охранник рок-клуба повздорил с посетителем. Разговор перешел в драку и охранник ударил посетителя кулаком в челюсть. Мужчину доставили в больницу, где на следующий день он скончался.