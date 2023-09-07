Суд арестовал охранника казанского рок-бара, который убил посетителя

Сегодня в Вахитовском суде Казани на 2 месяца арестовали охранника казанского рок-бара, который убил посетителя. Агрона Вавилонского обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Первым выступил адвокат Вавилонского, он приобщил заявление Вафиной Алии к делу. Это родная тетя подсудимого, она дала согласие в своем заявлении на проживание Вавилонского если ему изберут более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следующим с обвинением выступила следователь.

«Вавилонский нанес удар в лицо потерпевшему сжатой в кулак рукой. На следующий день потерпевший скончался в больнице. Ходатайствую перед вами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Прокурор поддержал мнение следователя.

По ее словам, Вавилонский признал вину частично. Регистрации в Казани у него нет, на допросе он сказал, что приехал в Казань на время.

«Признаю вину в том, что нанес 1 удар в неизвестном направлении незнакомому гражданину, в содеянном раскаиваюсь», – прочитала судья показания Вавилонского.

Высказаться о мере пресечения дали и Вавилонскому, он принес извинения семье погибшего.

«Я бы хотел выразить соболезнования семье погибшего, я не знал, что мог нанести такой вред своими действиями. Я вызвал скорую потерпевшему и на следующий день пришел с явкой с повинной. Прошу избрать мне более мягкую меру пресечения», – сказал Вавилонский.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Адвокат сказал, что ранее Вавилонский не привлекался даже к административной ответственности и попросил отправить его подзащитного под домашний арест.

Суд принял решение арестовать Агрона Вавилонского на 2 месяца.

Напомним, в ночь с 2 на 3 сентября 24-летний охранник рок-клуба повздорил с посетителем. Разговор перешел в драку и охранник ударил посетителя кулаком в челюсть. Мужчину доставили в больницу, где на следующий день он скончался.