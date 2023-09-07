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Суд арестовал охранника казанского рок-бара, который убил посетителя
Сегодня в Вахитовском суде Казани на 2 месяца арестовали охранника казанского рок-бара, который убил посетителя. Агрона Вавилонского обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Первым выступил адвокат Вавилонского, он приобщил заявление Вафиной Алии к делу. Это родная тетя подсудимого, она дала согласие в своем заявлении на проживание Вавилонского если ему изберут более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.
Следующим с обвинением выступила следователь.
«Вавилонский нанес удар в лицо потерпевшему сжатой в кулак рукой. На следующий день потерпевший скончался в больнице. Ходатайствую перед вами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказал он.
Прокурор поддержал мнение следователя.
По ее словам, Вавилонский признал вину частично. Регистрации в Казани у него нет, на допросе он сказал, что приехал в Казань на время.
«Признаю вину в том, что нанес 1 удар в неизвестном направлении незнакомому гражданину, в содеянном раскаиваюсь», – прочитала судья показания Вавилонского.
Высказаться о мере пресечения дали и Вавилонскому, он принес извинения семье погибшего.
«Я бы хотел выразить соболезнования семье погибшего, я не знал, что мог нанести такой вред своими действиями. Я вызвал скорую потерпевшему и на следующий день пришел с явкой с повинной. Прошу избрать мне более мягкую меру пресечения», – сказал Вавилонский.
Адвокат сказал, что ранее Вавилонский не привлекался даже к административной ответственности и попросил отправить его подзащитного под домашний арест.
Суд принял решение арестовать Агрона Вавилонского на 2 месяца.
Напомним, в ночь с 2 на 3 сентября 24-летний охранник рок-клуба повздорил с посетителем. Разговор перешел в драку и охранник ударил посетителя кулаком в челюсть. Мужчину доставили в больницу, где на следующий день он скончался.
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