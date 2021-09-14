В Альметьевске восстановили изображение кота, которое закрасили коммунальщики

Спустя сутки после того, как коммунальные службы Альметьевска закрасили изображение кота на одном из подъездов города, рисунок был воссоздан на прежнем месте. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе главы муниципалитета.

«По поручению главы района Тимура Нагуманова, который вчера увидел историю про котика в социальных сетях, мы достаточно быстро смогли найти художника, и сегодня утром он приступил к работе», — рассказали в администрации района.

Художником выступил Роман Фадеев — друг автора, который создал это граффити в 2013 году. Изображение сразу полюбилось многим горожанам. Так вышло, что автор рисунка Никита уехал на постоянное место жительства в США, и за восстановление взялся его коллега.

«Роман сам предложил помочь. Он родом из Альметьевска, но сейчас живет в Казани. Жители подъезда радовались, когда художник воссоздавал изображение, потому что многим котик полюбился, они к нему привыкли и очень обиделись на коммунальщиков, когда те закрасили такую красоту», — отметили в пресс-службе.

В аккаунте Тимура Нагуманова в соцсети Instagram уже началось голосование за имя для восстановленного котика: альметьевцы с удовольствием предлагают прозвища — Выживший, Матроскин, Варенич, Не сотрешь, Кот Кокос и Романик (в честь художника).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в прямом эфире глава района поручил «вернуть котика на место».