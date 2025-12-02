news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 декабря 2025 14:53

В Альметьевске ведутся работы по замене магистрального водовода

Читайте нас в
Телеграм
В Альметьевске ведутся работы по замене магистрального водовода

Сотрудники АО «Альметьевск-Водоканал» в данный момент проводят поэтапное переключение магистрального водовода на улице Аминова на новую линию.

Водовод протяженностью 1 километр – от улицы Шевченко до улицы Гафиатуллина – реконструируется в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как уточнили в администрации района, общий объем финансирования составляет более 112 миллионов рублей.

Обновленный водовод позволит повысить качество водоснабжения, снизить количество аварийных ситуаций и сократить число порывов на сети.

Отметим, что благодаря эффективному освоению средств, выделенных на 2025 год, часть проектов, запланированных изначально на 2026-й, удалось начать уже сейчас.

Как ранее подчеркнул Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Послании Государственному Совету на 2026 год, модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры является одной из самых серьезных и капиталоемких задач на ближайшие 5 лет.

В России реализуются новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут воплощены 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Альметьевского района.

по теме Более 2-х километров ограждений установили вдоль дорог Альметьевского района
Более 2-х километров ограждений установили вдоль дорог Альметьевского района
#национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

1 декабря 2025
В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

1 декабря 2025