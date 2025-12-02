Более 2-х километров ограждений установили вдоль дорог Альметьевского района

В Альметьевском районе завершены работы по установке новых дорожных ограждений. Современные конструкции появились сразу на нескольких участках: на улицах Тельмана и Строителей в Альметьевске, на улице Первомайской в микрорайоне Урсала, а также на улице Советской в поселке Нижняя Мактама.

Как сообщили в администрации района, помимо городских территорий, обновления коснулись и региональной трассы «Альметьевск – Азнакаево». На участке дороги, отремонтированном в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», смонтировано барьерное ограждение, повышающее безопасность движения после проведенных работ по восстановлению покрытия.

Установка ограждений направлена на снижение аварийности на дорогах. Такие конструкции помогают предотвратить выход пешеходов на проезжую часть в опасных местах, уменьшают риск съезда автомобилей с дороги и снижают вероятность лобовых столкновений. Особенно актуальны они на участках с интенсивным трафиком и повышенной нагрузкой после ремонта.

Работы продолжают комплексное обновление дорожной инфраструктуры района, делая передвижение жителей и гостей более безопасным.

