В Альметьевске в троллейбусы внедрена «умная система», на очереди — автобусы

Во все городские троллейбусы Альметьевска внедрена система «ТрансНавигация», которая позволяет оперативно регулировать и контролировать движение общественного транспорта. Об этом в своем Instagram рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Мониторы с актуальным расписанием установлены уже во всех троллейбусах, — сообщил он. — Расписание корректируется программой в режиме реального времени в зависимости от дорожных условий».

Следующим этапом станет оснащение автобусов системой «ТрансНавигация». «„Умная” система позволит эффективнее планировать выпуск техники на линию и сократить интервал движения», — отметил глава района.

Мнения подписчиков разделились. Одни надеются, что задержки транспорта прекратятся, другие относятся к нововведениям скептически.

«Надеемся, зима пройдет без задержек транспорта», — выразила надежду жительница Альметьевска. «Надеюсь, автобусы №5 пустые друг за другом ездят, а троллейбус №1 и №7 не дождаться... Вообще, очень плохо, что 5-ка до ТЦ „Западный“ больше не ездит», «Рассмотрите возможность вернуть старый маршрут 5 и 5а до „Западного“, они ездят сейчас только до „Панорамы“, что очень неудобно», — обратились с просьбой к мэру альметьевцы.

Ранее глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в рамках проекта «12 этаж» в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал, что в Альметьевске заработает центр диспетчеризации — важное цифровое решение позволит проводить работу по мониторингу и управлению пассажирскими перевозками.