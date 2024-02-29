В Альметьевске в этом году появится кинологический комплекс

В этом году с началом строительного сезона в Альметьевске начнется работа над созданием кинологического комплекса. Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«Комплекс появится на улице Бигаш, примерно на пересечении с улицей Зарипова. Там сейчас пустырь, который подходит для размещения подобного комплекса по всем нормам», — отметил глава района.

На территории появятся две зоны: для дрессировки и игровая. Дрессировочная зона будет оснащена специализированным оборудованием, занятия на котором должны проходить под контролем кинолога-инструктора, крытым павильоном и трибунами для зрителей. В планах профессионального сообщества «привозить» в город соревнования по разным кинологическим видам спорта, проводить на ней выставки, мастер-классы, просветительские лекции.

Эта территория будет работать по расписанию. Игровая зона будет открыта к посещению в любое время и оснащена оборудованием, максимально подходящим собакам разного возраста, комплекции и степени подготовки. У сообщества уже на неё большие планы — устраивать дни рождения питомцев, организовывать веселые старты, вовлекать новичков в культуру ответственного собаководства.

Появление в городе такого комплекса позволит проводить целый пул просветительских мероприятий, поддерживать новичков, развивать профессиональное сообщество, вовлекать детей в кинологический спорт, и, конечно, все эти процессы будут приводить к сокращению численности безнадзорных животных и животных на самовыгуле.

«Уверен, что эта площадка станет очень важной, знаковой. Мы, конечно, хотели бы подобные площадки в дальнейшем размещать в городе. Потому что знаем, что, с одной стороны, у владельцев собак возникают проблемы с тем, что с питомцем хочется поиграть на природе, на улице, но сделать это в собственном дворе не всегда возможно, да и небезопасно для окружающих. Точнее, окружающие не всегда могут адекватно реагировать на собаку, которая просто гуляет, резвится. Поэтому такие площадки, конечно же, нужны, но размещать их в каждом дворе, к сожалению, нет возможности. Есть очень серьёзные ограничения санитарных зон», — отметил глава района Тимур Нагуманов.

В 2022 году по устному поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в республике стартовал проект «Развитие культуры ответственного отношения к домашним животным», в рамках которого Институт развития городов Татарстана вышел на диалог с главами муниципалитетов.

Команда рассказала о необходимости реализации в городах инфраструктурных решений для популяризации занятий с собаками, развития кинологического спорта и поддержки многочисленного сообщества собаководов.

Напомним, в этом же году продолжится благоустройство Альметьевского водохранилища. Более подробно читайте в материале: «Самый детский», с чайками и глюкофонами: какие новые парки появятся в Татарстане.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.