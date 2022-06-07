В Альметьевске в День России пройдет шоссейная велогонка Tour de Tatarstan

В День России, 12 июня, в Альметьевске пройдет шоссейная велогонка Tatneft Tour de Tatarstan сразу на несколько дистанций. Мероприятие анонсирует пресс-служба города.

«Это будет уже пятая велогонка Tatneft Tour de Tatarstan. Almetyevsk в велосипедной столице России – Альметьевске. Три предыдущие были в привычном формате, одна проходила в онлайн-формате», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе.

Участники Tour de Tatarstan, а ими могут стать желающие от 18 лет, будут состязаться на дистанциях в 25, 50 и 100 километров. Серия спортивных мероприятий предусмотрена командой TIMERMAN и для детей: в детском старте TIMERKIDS смогут участвовать дети до трех до десяти лет, причем как на велосипедах, так и на популярных в последние годы среди малышей и их родителей беговелах.

Участие в гонках, подчеркивают организаторы, смогут принять не только жители и гости Татарстана, но и профессиональные спортсмены из разных регионов России и других стран мира. Для этого необходимо пройти онлайн-регистрацию до 23.59 9 июня на сайте мероприятия. Дополнительно приобрести слот можно на ЭКСПО 11 июня, однако стоит учитывать, что слоты могут закончиться на этапе онлайн-регистрации, предупреждают организаторы.

ЭКСПО, где не зарегистрированным ранее онлайн новым участникам нужно будет пройти регистрацию, а зарегистрированным дистанционно — получить стартовые пакеты, будет работать накануне старта гонок 11 июня с 16 до 20 часов (Шевченко, д. 15б, ПК «Моржата»).

Здесь же с 7 часов утра 12 июня начнут работать раздевалки и камеры хранения, будут выдаваться стартовые пакеты. Стартовые зоны для участников на дистанциях 25, 50 и 100 километров откроются в 8.45. Ровно в 9.00 состоится старт на всех трех дистанциях.

Старт детского заезда «Беговел» намечен на 9.05. Планируется, что уже в 9.15 его участники финишируют.

Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции в 25 километров состоится в 10.15. Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 50 километров запланировано с 10.30 до 10.45. Победителей и призеров в абсолютном первенстве на 100 километров будут награждать с 11.45 до полудня. В 13.30 будут награждены победители и призеры на 100 километров в возрастных категориях.

Результаты гонок будет фиксировать электронная система хронометража, система видеорегистрации и судья на финише. Окончательные результаты опубликуют на сайте не позднее 19 июня.

В 2022 году серией спортивных мероприятий TIMERMAN запланировано 12 соревнований. Их расписание можно узнать здесь.

Накануне глава Альметьевска Тимур Нагуманов рассказал о перекрытии дорог на время велогонки Tour de Tatarstan