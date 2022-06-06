Глава Альметьевска рассказал о перекрытии дорог на время велогонки Tour de Tatarstan

Глава города Альметьевска и Альметьевского района Тимур Нагуманов в онлайн-трансляции своего телеграм-канала обратил внимание жителей, что на время проведения в городе 12 июня шоссейной велогонки Tatneft Tour de Tatarstan. Almetyevsk будет перекрыта часть улиц. Трасса традиционно проходит по городским улицам и уходит за город.

«С 8.00 до 16.00 будет полностью закрыто движение по улице Шевченко – от перекрестка с проспектом Тукая до проспекта Строителей. С 9.30 до 16.00 перекрытие коснется оставшейся части Шевченко, вплоть до проспекта Зарипова. Этот участок будет закрыт для движения автомобилей со стороны зоны Д, а от улицы Балакиной до кольца Шевченко-Зарипова будет организовано реверсивное движение. Также в это время будет ограничено движение на выезд в сторону Казани ­­– от кольца Шевченко-Зарипова до Кульшариповского кольца, а также часть федеральной трассы от Кульшариповского кольца до так называемого Миннибаевского кольца. По улице Шевченко на участке от проспекта Тукая до проспекта Зарипова перекрытие будет до 14 часов. С 14 часов – на участке от проспекта Строителей до проспекта Тукая: на этом участке будет проходить этап детской лиги, то есть спортсмены-юниоры будут состязаться в детской велогонке на 4 км. Перекрытия дорог снимем в 16 часов», – рассказал Нагуманов.

При этом он подчеркнул, из любой точки, попадающей в зону перекрытия дорог, можно будет выехать альтернативно, хоть и немного объехать не по самой быстрой и прямой дороге.

«Но это воскресенье, утро. И помните, даже если будет дождь, спортсменов это не остановит. Единственное, обильные осадки влияют на безопасность, к сожалению», – напомнил глава Альметьевска.

Велогонка Tatneft Tour de Tatarstan. Almetyevsk в этом году отметит первый юбилей – 5 лет, отметила исполнительный директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN Алена Комарова. В этом году в ней примут участие велосипедисты из 21 региона РФ, в том числе из Удмуртии, Свердловской области и Москвы.

«Альметьевск – наш любимейший город. Круг трассы здесь большой классный, 25 км, и он действительно спортивный. В других городах тоже есть велогонки, но они больше туристического характера. Онлайн-регистрация участников в этом году на сегодняшний день уже закрыта. Мы оставляем от 3 до 5 слотов на все дистанции, чтобы на месте регистрацию можно было пройти в день старта, 12 июня, с 9 утра буквально в течение часа. Надеемся, что получится классный городской праздник», ­- сказала Комарова.

Тимур Нагуманов, со своей стороны, отметил, что такая популярность у гонки наблюдается впервые – обычно свободные места для участников оставались и в день ее начала.

«Надеюсь, гонка пройдет интересно, захватывающе, и каждый, кто поедет, получит максимум удовольствия», – сказал глава Альметьевска.

На круге будут организованы 4 стации питания, вода, гели и фрукты. Волонтеров обучают правильно подавать бутылку. Все участники дистанции 100 км (4 круга) получат на финише питание и массаж.

«Важно выходить на улицы и поддерживать спортсменов», – подчеркнула Алена Комарова.