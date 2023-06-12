В Альметьевске установят трехметровую скульптуру питерского художника «Великан»

В Альметьевске появится скульптура «Великан» петербургского художника Андрея Люблинского. Установят ее в рамках пятилетней паблик-арт программы «Татнефти» под названием «Сказки о золотых яблоках», рассказали в оргкомитете проекта.

С 9 июня монтажные работы стартовали в сквере у дома на Проспекте Строителей, 63. Установка металлической скульптуры высотой три с половиной метра, посвященной великанам-защитникам, завершится до 14 июня.

Объект станет одним из трех финальных скульптур, созданных в рамках пятого, финального сезона программы «Сказки о золотых яблоках», наряду с работами «Радиолярии» московского художника Сергея Соболева и скульптурой «Яблоня» Максима Свищева.

Концепция скульптурной группы Андрея Люблинского основана на поверье, что когда-то альметьевские земли населяли великаны-защитники – батырлар. Арт-объект посвящен теме заботы о себе и близких, чувству безопасности и защищенности.

Андрей Люблинский рассказал, что на создание работы его вдохновила история о воспоминаниях жителей села Кичучатово про больших людей — «олы батырлар» — которые когда-то населяли эти земли. Согласно легенде, они были настолько высокими и могучими, что деревья впивались им в ноги, как иголки.

«Команда проекта „Сказки о золотых яблоках“ предлагает художникам-участникам создавать работы, опираясь на местные легенды, локальный контекст, исторические факты, надеюсь, новая скульптура будет гармонично вписываться в арт-маршрут горожан и радовать их своим смыслом», — сказал он.

Андрей Люблинский — дизайнер, скульптор, куратор, член Союза Художников России, автор ярких художественных проектов — «Красные человечки» (Пермь), «Желтый утенок» в московском Парке Горького, масштабная инсталляция «Дружба народов» на ВДНХ и других. Он — участник персональных и коллективных выставок в России, Европе и США.

В рамках программы «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске уже была установлена скульптура «Радиолярии» московского художника Сергея Соболева. Еще одним новым арт-объектом, который появится в Альметьевске в июне, станет кинетическая скульптура «Яблоня» петербургского художника Максима Свищева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске отреставрируют шесть муралов, украшающих городские фасады.